SGL Carbon Aktie
|5,29EUR
|-0,11EUR
|-2,04%
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
SGL Carbon SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,34 €
|
Abst. Kursziel*:
3,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.10.26
|XETRA-SCHLUSS/Fest mit etwas freundlicherem Marktumfeld - SGL haussieren (Dow Jones)
|
06.10.26
|EQS-Adhoc: SGL Carbon SE veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-Adhoc: SGL Carbon SE reports preliminary sales and earnings figures for the first nine months and raises its forecast for 2026 (EQS Group)
Analysen zu SGL Carbon SE
|19:27
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:27
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|SGL Carbon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:27
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SGL Carbon SE
|5,29
|-2,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:27
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:27
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:19
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|11:47
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:46
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Enel Buy
|UBS AG
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:17
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:33
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.