SGL Carbon Aktie

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WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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07.10.2026 11:17:16

SGL Carbon SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Eckdaten zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Die neuen Prognosen des Kohlenstoffspezialisten lägen über den Markterwartungen, hatte Henrik Paganetty von Jefferies bereits am Dienstagnachmittag in einer ersten Reaktion geschrieben. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro über der Konsensschätzung von 117 Millionen Euro./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:58 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
4,80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,24 € 		Abst. Kursziel*:
-8,40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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