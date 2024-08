NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Starke Ergebnisse in den Segmenten Software und Infrastruktur sollten die Investoren zufriedenstellen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aufträge in der Automation seien im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig. Er rechne mit einer Erleichterung am Markt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 01:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 01:57 / ET



