NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 230 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe die Konsensschätzungen für das Schlussquartal insgesamt an der richtigen Stelle, erwarte jedoch einen konservativen Ausblick für die Sparte Digital Industries (DI), schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine DI-Prognosen für das Geschäftsjahr 2024/25./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / 15:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2024 / 15:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.