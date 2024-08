NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe mit den Aufträgen und dem Gewinn in der Industriesparte positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Nach den Zahlen von Wettbewerbern, schwachen Konjunkturdaten und der zuletzt schwachen Kursentwicklung habe das für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie gereicht. Kurzfristig dürfte sie sich aber in einer engen Spanne bewegen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 19:21 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.