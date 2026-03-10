Symrise Aktie

71,46EUR -0,46EUR -0,64%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 11:45:49

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen und der anschließenden Telefonkonferenz des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Edward Hockin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seine gut halbierte Prognose für das diesjährige vergleichbare Wachstum liege nun unter der Unternehmenszielspanne. Denn er habe zwar mit einem verhaltenen Jahresstart gerechnet, aber nicht mit einem so schwachen, wie es die Hinweise für das laufende Quartal signalisierten. Auf Basis seiner Schätzungen für 2027 sehe die Aktie aber weiter günstig aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71,30 € 		Abst. Kursziel*:
40,25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,94%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten