Ströer Aktie

33,35EUR 0,05EUR 0,15%
Ströer

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

10.03.2026 11:44:36

Ströer SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Seine gesenkten Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) trügen einem schwächeren Außenwerbegeschäft Rechnung, schrieb Marcus Diebel am Montagabend zu seiner Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Dagegen sei er für das Geschäft mit datenbasierten Lösungen und Dienstleistungen sowie den E-Commerce-Bereich nun ein wenig zuversichtlicher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,30 € 		Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

