NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Seine gesenkten Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) trügen einem schwächeren Außenwerbegeschäft Rechnung, schrieb Marcus Diebel am Montagabend zu seiner Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Dagegen sei er für das Geschäft mit datenbasierten Lösungen und Dienstleistungen sowie den E-Commerce-Bereich nun ein wenig zuversichtlicher./rob/gl/ag



