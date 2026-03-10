Ströer Aktie
|33,35EUR
|0,05EUR
|0,15%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Seine gesenkten Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) trügen einem schwächeren Außenwerbegeschäft Rechnung, schrieb Marcus Diebel am Montagabend zu seiner Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Dagegen sei er für das Geschäft mit datenbasierten Lösungen und Dienstleistungen sowie den E-Commerce-Bereich nun ein wenig zuversichtlicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,30 €
|
Abst. Kursziel*:
26,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Ströer-Aktie von Ausblick belastet: Moderates Umsatzwachstum - Weitere Zuwächse 2026 geplant (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Fake-Plakate und Verspätungswetten: Satire gegen die Bahn (dpa-AFX)