HSBC Holdings Aktie
|14,96EUR
|0,24EUR
|1,63%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Aman Rakkar am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei HSBC seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,93 £
|
Abst. Kursziel*:
8,31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,37%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,00
|1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:14
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:10
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:54
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:39
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|08:22
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:18
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:29
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:23
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:19
|GEA Buy
|UBS AG
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:09
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG