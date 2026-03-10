STMicroelectronics Aktie

28,89EUR 0,12EUR 0,42%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 12:43:31

STMicroelectronics Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Halbleiterkonzern Infineon sein KI-Rechenzentren-Geschäft mit einem für 2027 angestrebten Umsatz von 2,5 Milliarden Euro angeleiert habe, ziehe Konkurrent STMicro nun nach, schrieb Johannes Schaller in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen KI-Umsatzziele sehe er durch einen Großauftrag der Amazon-Cloud-Sparte AWS sowie andere Projekte untermauert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,88 € 		Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

mehr Nachrichten