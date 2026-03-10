VINCI Aktie

130,35EUR -0,10EUR -0,08%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

10.03.2026 11:43:21

VINCI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
130,50 € 		Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
130,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,10%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

