VINCI Aktie
|130,35EUR
|-0,10EUR
|-0,08%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
