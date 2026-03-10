Volkswagen Aktie
|90,26EUR
|1,00EUR
|1,12%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
91,24 €
|
Abst. Kursziel*:
52,35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,00%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus (finanzen.at)
|
12:22
|AKTIE IM FOKUS: VW folgen Markterholung - Zahlen und Ausblick durchwachsen (dpa-AFX)
|
11:49
|Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
11:10
|VW kündigt Entscheidung zu Werk Osnabrück bis Ende 2026 an - Rüstung im Auge (dpa-AFX)
|
11:04
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform (finanzen.at)
|
11:04
|Volkswagen (VW) vz-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)