LANXESS Aktie

13,91EUR 0,25EUR 1,83%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 09:14:32

LANXESS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
13,78 € 		Abst. Kursziel*:
1,60%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
13,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,65%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten