NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT





