Henkel vz. Aktie
|73,76EUR
|0,28EUR
|0,38%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
73,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,76%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
73,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,88%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09.03.26
|Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA (dpa-AFX)
|
06.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Equal Weight (finanzen.at)
|
04.03.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|73,80
|0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:14
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:10
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:54
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:39
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|08:22
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:18
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:29
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:23
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:19
|GEA Buy
|UBS AG
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:09
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK