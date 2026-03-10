Henkel vz. Aktie

73,76EUR 0,28EUR 0,38%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

10.03.2026 10:03:35

Henkel vz Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
73,66 € 		Abst. Kursziel*:
-11,76%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
73,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,88%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

