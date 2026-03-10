Deutsche Börse Aktie

240,00EUR -3,10EUR -1,28%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

10.03.2026 13:03:33

Deutsche Börse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
241,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
240,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

