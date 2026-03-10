HUGO BOSS Aktie

37,13EUR 1,49EUR 4,18%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

10.03.2026 09:10:41

HUGO BOSS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Quartal lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Ziele für 2026 habe der Modekonzern bestätigt./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:30 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,43 € 		Abst. Kursziel*:
9,80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

