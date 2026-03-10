HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Quartal lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Ziele für 2026 habe der Modekonzern bestätigt./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
36,43 €
Abst. Kursziel*:
9,80%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
37,13 €
Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name::
Chiara Battistini
KGV*:
