CTS Eventim Aktie
|68,45EUR
|0,40EUR
|0,59%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einigung des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment mit dem US-Justizministerium in einem Kartellstreit habe letztlich eine Aufspaltung des Unternehmens verhindert, schrieb Lara Simpson am Dienstag. Auf CTS Eventim habe dies keine größeren unmittelbaren Auswirkungen. Es schaffe aber grundsätzlich mehr Klarheit für die Ticket-Vermarkter und Event-Veranstalter auf dem US-Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68,40 €
|
Abst. Kursziel*:
60,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,70%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
