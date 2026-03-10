CTS Eventim Aktie

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einigung des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment mit dem US-Justizministerium in einem Kartellstreit habe letztlich eine Aufspaltung des Unternehmens verhindert, schrieb Lara Simpson am Dienstag. Auf CTS Eventim habe dies keine größeren unmittelbaren Auswirkungen. Es schaffe aber grundsätzlich mehr Klarheit für die Ticket-Vermarkter und Event-Veranstalter auf dem US-Markt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

