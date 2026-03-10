HUGO BOSS Aktie

37,13EUR 1,49EUR 4,18%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

10.03.2026 08:52:23

HUGO BOSS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild attestierte dem Hersteller von Sportbekleidung in seiner ersten Reaktion am Dienstag starke Zahlen. Das Timing bei den Aufträgen im Großhandel habe das Wachstum aus eigener Kraft stärker angetrieben als erwartet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36,21 € 		Abst. Kursziel*:
-8,86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,12%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

