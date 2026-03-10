NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild attestierte dem Hersteller von Sportbekleidung in seiner ersten Reaktion am Dienstag starke Zahlen. Das Timing bei den Aufträgen im Großhandel habe das Wachstum aus eigener Kraft stärker angetrieben als erwartet./rob/bek/ag



