Fraport Aktie

75,10EUR -0,20EUR -0,27%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 11:02:37

Fraport Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers 2025 und 2026 über den vom Unternehmen veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Graham Hunt in seinem Ausblick am Dienstag. Die Preisdynamik sei in allen Geschäftssegmenten gut./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,40 € 		Abst. Kursziel*:
32,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,16%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten