EVOTEC Aktie

4,67EUR -0,70EUR -13,03%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

10.03.2026 09:22:40

EVOTEC SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. "Horizon" vereinfache das Unternehmen, schrieb Charles Weston am Dienstag. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Wirkstoffforschers schienen sich nicht wesentlich geändert zu haben mit Blick auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,91 € 		Abst. Kursziel*:
103,62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
114,36%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

