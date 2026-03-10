Deutsche Beteiligungs Aktie

24,70EUR 0,25EUR 1,02%
Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 08:52:56

Deutsche Beteiligungs Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Geschäftszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Diese deckten sich mit den revidierten Zielvorgaben der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,55 € 		Abst. Kursziel*:
46,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,45%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

mehr Nachrichten