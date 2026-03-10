Deutsche Beteiligungs Aktie
|24,70EUR
|0,25EUR
|1,02%
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Geschäftszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Diese deckten sich mit den revidierten Zielvorgaben der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24,55 €
Abst. Kursziel*:
46,64%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24,75 €
Abst. Kursziel aktuell:
45,45%
Analyst Name::
Tom Mills
KGV*:
-