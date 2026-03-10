London Stock Exchange Aktie
|99,50EUR
|-0,50EUR
|-0,50%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat London Stock Exchange (LSE) auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und LSE zum Kauf./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
100,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Stockpickers: London Stock Exchange, Johnson Service Group, Greggs (Financial Times)
|
06.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)