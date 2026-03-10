Volkswagen Aktie
|91,46EUR
|2,20EUR
|2,46%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Positiv habe der Automobilhersteller mit den operativen Barmitteln überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu hätten niedrigere Kapitalausgaben sowie die Auflösung von Betriebskapital beigetragen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
91,04 €
|
Abst. Kursziel*:
53,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
91,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,07%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
