HOCHTIEF Aktie

388,80EUR 11,60EUR 3,08%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

10.03.2026 08:59:04

HOCHTIEF Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 419 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
419,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
390,00 € 		Abst. Kursziel*:
7,44%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
388,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

