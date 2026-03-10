HOCHTIEF Aktie
|388,80EUR
|11,60EUR
|3,08%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 419 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
419,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
390,00 €
|
Abst. Kursziel*:
7,44%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
388,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
