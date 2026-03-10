Volkswagen Aktie
|91,42EUR
|2,16EUR
|2,42%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien durchwachsen, schrieb Christian Frenes am Dienstagmorgen. Die Entwicklung der Marke VW sei stark gewesen, der Konzern habe aber insgesamt die Erwartungen wegen des Finanzdienstleistungsbereichs verfehlt. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
91,24 €
|
Abst. Kursziel*:
8,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
91,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro (dpa-AFX)
|
10:07
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10:01
|VW-Konzern bekräftigt: 50.000 Jobs fallen bis 2030 weg (dpa-AFX)
|
09:45
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:30
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 startet im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX (finanzen.at)