Stabilus Aktie
|18,60EUR
|-0,06EUR
|-0,32%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies auf sich fortsetzenden Druck in China und der Asien-Pazifik-Region, wobei der Hauptgrund dafür die schwierige Marktentwicklung in der Automobilbranche sei. Der Umsatz des Auto- und Industriezulieferers sei insgesamt im Jahresvergleich rückläufig gewesen und habe zudem leicht unter der Konsensprognose gelegen, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch das bereinigte operative Ergebnis sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
