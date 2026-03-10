London Stock Exchange Aktie
|99,50EUR
|-0,50EUR
|-0,50%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" belassen. Das unsichere Umfeld treibe die Handelsaktivitäten der Börsenbetreiber an, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend. Die Deutsche Börse verzeichne ein Rekordvolumen bei Zinsderivaten. Für die Eschborner sowie deren Konkurrenten Euronext und LSE stünden zudem an den Aktien-Kassamärkten für das erste Quartal bereits deutliche Volumensteigerungen im Vergleich zu vor einem Jahr zu Buche./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
