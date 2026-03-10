Commerzbank Aktie
|31,91EUR
|1,12EUR
|3,64%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Commerzbank habe jüngst bei den Kosten schwach abgeschnitten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
31,78 €
|
Abst. Kursziel*:
13,28%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
31,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
Analysen zu Commerzbank
|08:29
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|31,70
|2,96%
