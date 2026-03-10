Renault Aktie
|28,79EUR
|0,09EUR
|0,31%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
10.03.2026 09:15:56
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung strategischer Ziele mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Diese enthielten im Vergleich zur Strategie des vorherigen Managements des Automobilherstellers keine Überraschungen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28,80 €
|
Abst. Kursziel*:
49,31%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,36%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
07:00
|Renault looks to cut Europe sales reliance as China battle heats up (Financial Times)
|
06.03.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.03.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.02.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.02.26
|Renault-Aktie bricht ein: Gewinnmarge dürfte sinken (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,89
|0,66%
