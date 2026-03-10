Renault Aktie

28,79EUR 0,09EUR 0,31%
Renault

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

10.03.2026 09:15:56

Renault Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung strategischer Ziele mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Diese enthielten im Vergleich zur Strategie des vorherigen Managements des Automobilherstellers keine Überraschungen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28,80 € 		Abst. Kursziel*:
49,31%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,36%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

Analysen zu Renault S.A.

09:15 Renault Outperform Bernstein Research
20.02.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Renault Sell UBS AG
20.02.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Renault Overweight Barclays Capital

Aktien in diesem Artikel

Renault S.A. 28,89 0,66% Renault S.A.

