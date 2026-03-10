Airbus Aktie
|177,32EUR
|3,80EUR
|2,19%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Februar bedeuteten ein Plus gegenüber dem Januar, lägen aber unter dem Vorjahresniveau, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der anstehenden Luftfahrtmesse in Farnborough könnte sich der im Februar bescheidene Auftragseingang beschleunigen. Allerdings hätten geopolitische Ereignisse und die Ölpreise möglicherweise Einfluss auf die künftige Nachfrage./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET
