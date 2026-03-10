Airbus Aktie

177,32EUR 3,80EUR 2,19%
Airbus

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

10.03.2026 12:48:14

Airbus SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Februar bedeuteten ein Plus gegenüber dem Januar, lägen aber unter dem Vorjahresniveau, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der anstehenden Luftfahrtmesse in Farnborough könnte sich der im Februar bescheidene Auftragseingang beschleunigen. Allerdings hätten geopolitische Ereignisse und die Ölpreise möglicherweise Einfluss auf die künftige Nachfrage./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
177,30 € 		Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,45%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

