HUGO BOSS Aktie

37,13EUR 1,49EUR 4,18%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

10.03.2026 09:11:35

HUGO BOSS Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
36,43 € 		Abst. Kursziel*:
4,31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
37,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,34%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

