10.03.2026 08:34:06

Intesa Sanpaolo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Intesa Sanpaolo habe sich ambitionierte Ziele für Effizienz und Kosten gesetzt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,39 € 		Abst. Kursziel*:
29,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,34%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:34 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
03.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
