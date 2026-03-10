Intesa Sanpaolo Aktie
|5,41EUR
|0,09EUR
|1,67%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Intesa Sanpaolo habe sich ambitionierte Ziele für Effizienz und Kosten gesetzt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,39 €
|
Abst. Kursziel*:
29,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,34%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
