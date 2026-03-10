DHL Group Aktie

10.03.2026 09:15:29

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46,59 € 		Abst. Kursziel*:
-8,78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,36%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

