HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



