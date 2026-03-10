Daimler Truck Aktie
|41,04EUR
|0,89EUR
|2,22%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
39,97 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,94%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,15%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09.03.26
|DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
03.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)