Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal beim Nettoergebnis die Erwartungen um 27 Prozent übertroffen, was eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Jahresziele in allen drei Sparten schaffe, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies allerdings auch auf einige Schwachpunkte in den Details des Zahlenwerks hin./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
114,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
124,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
123,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
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