FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit der Übernahme von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro beschleunige der Immobilienkonzern den geplanten Aufbau des dortigen Portfolios von 10.000 Einheiten, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der Expansion könne TAG die Ausschüttungsquote auf 50 Prozent des für 2026 avisierten FFO1 steigern./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





