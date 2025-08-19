TAG Immobilien Aktie
|15,58EUR
|0,12EUR
|0,78%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit der Übernahme von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro beschleunige der Immobilienkonzern den geplanten Aufbau des dortigen Portfolios von 10.000 Einheiten, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der Expansion könne TAG die Ausschüttungsquote auf 50 Prozent des für 2026 avisierten FFO1 steigern./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,29 €
|
Abst. Kursziel*:
17,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.08.25
|ROUNDUP 2: TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote (dpa-AFX)
|
18.08.25
|ROUNDUP: TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote (dpa-AFX)
|
18.08.25
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 19,70 Euro (dpa-AFX)
|
18.08.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
18.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.08.25
|KORREKTUR: TAG Immobilien kauft in Polen zu und kündigt höhere Dividende an (Dow Jones)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year (EQS Group)
Analysen zu TAG Immobilien AGmehr Analysen
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|14.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|15,58
|0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:28
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|07:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:08
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|06:47
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:33
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|18.08.25
|PNE Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.