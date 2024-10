FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tesla nach der Investorenveranstaltung zum Robotaxi auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Im Gegensatz zu den meisten dieser Veranstaltungen sei das Event eher eine große Party gewesen, schrieb Analyst Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei er überzeugt davon, dass der Elektroautobauer in Sachen Autonomie und humanoide Robotik erfolgreich sein werde, dennoch sei er enttäuscht gewesen von dem Mangel an Details und der kurzen Dauer der "Cybercab"-Demofahrt. Dass die Aktie an diesem Freitag unter Druck geriet, überraschte ihn nicht./ck/he



