NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die jüngsten Quartalsauslieferungen des E-Fahrzeugbauers seien etwas höher ausgefallen als von ihm prognostiziert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet für Tesla nun einerseits mit Gegenwind für die Margen durch weiter bestehende Preissenkungen und möglicherweise auch durch künftige Preisnachlässe sowie durch Anlaufkosten für den Cybertruck. Dies werde andererseits jedoch abgefedert durch Rückenwind von den Rohstoffpreisen und Effizienzmaßnahmen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 14:21 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.