NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla vor der Berichtssaison der globalen Automobilhersteller von 298 auf 294 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Für die von ihm beobachteten Werte sei die Stimmung allgemein positiv, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preise hielten sich, und es gebe nach der Corona-Pandemie immer noch einen Nachholbedarf. Indes hofft der Experte, dass sich das schwächelnde Geschäft mit Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres etwas normalisiert. Bei Tesla seien die diesbezüglichen Markterwartungen wegen der schwachen Auslieferungszahlen bereits niedrig./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 19:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.