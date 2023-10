NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 120 auf 135 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ryan Brinkman kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen nach den enttäuschenden Auslieferungen im dritten Quartal. Er sieht Rückschlagsrisiken für die Aktien, da der Konsens für das operative Ergebnis weiteren Korrekturbedarf habe./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 04:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 04:52 / EDT



