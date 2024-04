NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der vom Elektroautobauer angekündigte weltweite Stellenabbau von mehr als zehn Prozent unterminiere das Narrativ des Hyperwachstums, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachricht sollte auch die Vorstellung widerlegen, dass der große Lieferrückstand im ersten Quartal mit Lieferengpässen zu tun habe. Denn die Nachfrage sei weit hinter den optimistischen Prognosen zurückgeblieben. Daraus resultierten erhebliche Kursrisiken für die Aktie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 06:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 06:56 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.