HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach Zahlen fürs erste Quartal mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Herstellers der Tonie-Box untermauerten eine starke Umsatzdynamik, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag./mis/rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.