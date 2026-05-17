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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach Zahlen fürs erste Quartal mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Herstellers der Tonie-Box untermauerten eine starke Umsatzdynamik, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tonies Buy
|
Unternehmen:
tonies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,86 €
|
Abst. Kursziel*:
47,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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