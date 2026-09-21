TUI Aktie
|6,52EUR
|0,06EUR
|0,96%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Rekordniedrige Pegelstände europäischer Flüsse im laufenden Jahr, insbesondere von Rhein und Donau, stellten das Flusskreuzfahrtgeschäft auf den Prüfstand, schrieb Richard Clarke am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Reisekonzerne diversifizierten aber schon zunehmend ihre Geschäftsmodelle - unabhängig von Klimasorgen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,60 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6,53 €
|
Abst. Kursziel*:
31,64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
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15.09.26
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15.09.26
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11.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6,52
|0,96%
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|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
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|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
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|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
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|08:11
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|07:54
|PATRIZIA Buy
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|Bilfinger Hold
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|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
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|UBS AG
|18.09.26
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|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
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|18.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK