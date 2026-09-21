Diageo Aktie
|18,77EUR
|0,05EUR
|0,27%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte Plan des Getränkekonzerns hänge nicht von einer rasanten Erholung in den USA ab, schrieb Edward Mundy am Freitag. Das dortige Geschäft müsse sich aber von einer Belastung zu einem weitgehend neutralen Faktor entwickeln. Für den Fall einer Branchenerholung sieht er sowohl für die Gewinne als auch für die Einstufung der Aktie deutlich Spielraum mach oben./gl/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
18.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|18,78
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:46
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK