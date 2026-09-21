ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT





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