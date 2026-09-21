Continental Aktie
|69,16EUR
|1,58EUR
|2,34%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Continental-Aktie im Plus: Reifenhersteller sieht sich für Branchenwandel gut aufgestellt (dpa-AFX)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|68,56
|1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:46
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK