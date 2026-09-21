Inditex Aktie
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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach einem Besuch des ersten britischen "Lefties"-Ladens mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain erwartet, dass die Billigmodekette zu einem weiteren langfristigen Wachstumstreiber für die Spanier wird. Er geht von einer länger anhaltenden, starken Umsatzentwicklung des Modekonzerns aus, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Bewertung sollte im Vergleich zu Wettbewerbern gesteigert werden, glaubt der Experte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
51,14 €
|
Abst. Kursziel*:
23,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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