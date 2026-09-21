NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach einem Besuch des ersten britischen "Lefties"-Ladens mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain erwartet, dass die Billigmodekette zu einem weiteren langfristigen Wachstumstreiber für die Spanier wird. Er geht von einer länger anhaltenden, starken Umsatzentwicklung des Modekonzerns aus, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Bewertung sollte im Vergleich zu Wettbewerbern gesteigert werden, glaubt der Experte./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 00:45 / EDT



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