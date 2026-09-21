Mercedes-Benz Group Aktie

43,69EUR -0,62EUR -1,39%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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21.09.2026 12:35:49

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller. Bei Mercedes hingen die Jahresziele wohl sehr stark von einem guten vierten Quartal ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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12:35 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,79 -1,15% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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13:44 TotalEnergies Buy UBS AG
13:42 TUI Market-Perform Bernstein Research
13:37 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
13:22 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
12:57 Inditex Outperform RBC Capital Markets
12:40 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12:37 Sixt Buy UBS AG
12:37 Continental Buy UBS AG
12:36 Volkswagen Neutral UBS AG
12:35 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12:35 BMW Neutral UBS AG
12:33 Porsche vz. Buy UBS AG
12:24 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:19 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
12:18 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
11:52 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:17 Hermès Outperform Bernstein Research
11:10 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:09 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:02 Volkswagen Halten DZ BANK
10:55 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10:52 Ferrari Buy UBS AG
10:52 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:51 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Santander Buy UBS AG
09:55 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:40 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:36 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:04 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
07:54 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 ATOSS Software Neutral UBS AG
06:36 Infineon Neutral UBS AG
06:35 Bilfinger Buy UBS AG
18.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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