UBM Development buy

Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers UBM nach der Vorlage von Jahresergebnissen für 2020 bestätigt. Auch das Kursziel von 41 Euro wurde unverändert belassen. "2020 hätte deutlich schlimmer ausfallen können", schreibt Analyst Andre Remke.

Die operativen Ergebnissen hätten deutlich über den Schätzungen der Baader Bank gelegen, und seien zwar wie erwartet schwächer ausgefallen als im Rekordjahr 2019, aber dennoch klar besser als für ein so außergewöhnliches Jahr antizipiert worden war, so der Experte weiter.

Als positive Überraschung bezeichnete er die von UBM angekündigte Dividende in Höhe von 2,20 Euro je Aktie - deren Höhe gleich bleibt wie im Vorjahr. Die Baader Bank hatte nur mir einer Ausschüttung von 1,60 Euro je UBM-Papier gerechnet.

Insgesamt bestätigt das Institut die positive Einschätzung des Unternehmens. Die veröffentlichten Zahlen, die Bilanz und die vorgeschlagene Dividende würden die Fähigkeit von UBM demonstrieren auch in herausfordernden Zeiten attraktive Ergebnisse zu liefern.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 3,42 Euro für 2021, sowie 5,27 Euro für 2022. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2021 und auf 2,11 Euro für 2022.

Am Freitagvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,80 Prozent auf 39,50 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) kat/mik

ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at

AFA0042 2021-04-23/11:29