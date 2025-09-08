Continental Aktie
|74,14EUR
|1,38EUR
|1,90%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
72,56 €
|
Abst. Kursziel*:
28,17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
74,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,61%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
15:57
|IAA: Contis Autozuliefersparte Aumovio vor Spin-Off zuversichtlich (dpa-AFX)
|
15:49
|Continental-Analyse: Continental-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet (finanzen.at)
|
11:30
|IAA: Wie die Nostalgie deutschen Autokonzernen aus der Krise helfen könnte (Spiegel Online)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|14:59
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|73,68
|1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:59
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14:40
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:40
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|14:22
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|12:50
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:00
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|11:00
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.