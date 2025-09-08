Continental Aktie

74,14EUR 1,38EUR 1,90%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

08.09.2025 14:59:53

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,56 € 		Abst. Kursziel*:
28,17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,61%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:59 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Continental Overweight Barclays Capital
04.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
04.09.25 Continental Buy UBS AG
04.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
