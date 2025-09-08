Ströer Aktie
|40,60EUR
|0,60EUR
|1,50%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
08.09.2025 20:34:19
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht an das schwächere Werbemarktumfeld an./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,50 €
|
Abst. Kursziel*:
38,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
12:28
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
04.09.25
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
03.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
29.08.25
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.08.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.08.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 69 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
21.08.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|20:34
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|02.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|20:34
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|02.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|20:34
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|02.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|40,60
|1,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:34
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:33
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:55
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14:59
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14:40
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:40
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|14:22
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|12:50
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:00
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|11:00
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.